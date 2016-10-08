Женская сборная Украины по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы

В испанской Гвадалахаре завершился ответный матч раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, в котором сборная Украины обыграла команду Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:3.

Украинки уверенно выиграли первую партию - 25:21, затем позволили соперницам сравнять счет во второй (22:25), с таким же счетом сами выиграли третий сет (22:25), а в четвоертом добыли самую убедительную победу, поставив красивую точку в матче и в двухматчевом противостоянии - 25:14.

В первом матче плей-офф, который состоялся неделю назад в Южном (Одесская область), украинки проиграли со счетом 2:3.

Чемпионат Европы-2017 по волейболу среди женских команд пройдет в Грузии и Азербайджане. В турнире примут участие 16 команд.