Женская сборная Украины по шашкам завоевала серебро командного чемпионата Европы, мужская - бронзу

В Таллине (Эстония) завершился командный чемпионат Европы по международным шашкам, где и мужская и женская сборные Украины завоевали награды, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

Женская сборная Украины (Виктория Мотричко(Одесса)- Ольга Балтажи(Ивано-Франковск)) в двух дисциплинах завоевала две серебряные награды. К уже ранее завоеванному серебру в блиц-программе добавилось серебро в основной программе. Лидировавшую в течение всего турнира команду России удалось настигнуть в последнем туре, воспользовавшись ничьей россиянок в матче с белоруссками. Дополнительные матчи с укороченным контролем поставили на первую ступень команду России (22 очка), вторую - Украины (21), третью - Беларуси (17).

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Драматичным и напряженным оказался финал у мужчин, где призеры также определились только после дополнительных матчей.

Сборная Украины стала бронзовым призером турнира. В ее составе выступали международные гроссмейстеры Юрий Аникеев из Харькова,Артем Иванов из Днепра и мастер спорта Денис Шкатула из Винницы.

В матче за третье место украинцы победили команду Литвы. Первое место у команды Нидерланды, в финале обыгравших сборную РФ.

Командный чемпионат Европы по шашкам проходил в Таллине со 2 по 6 октября.