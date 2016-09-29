Козлова вышла в полуфинал теннисного турнира Tashkent Open
12:39, 29 сентября 2016Другое
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Еще одна украинка Леся Цуренко не смогла доиграть свой четвертьфинальный матч.
Reuters
Украинка Екатерина Козлова вышла в полуфинал теннисного турнира Tashkent Open в Узбекистане с призовым фондом 250 тысяч долларов.
В четвертьфинале Екатерина Козлова победила в двух сетах швейцарку Штефани Фогель - 6:3, 6:3. Этот успех позволил украинке второй раз в карьере выйти в полуфинал турнира WTA.
Другая представительница Украины на турнире Леся Цуренко досрочно прекратила матч с действующей чемпионкой Tashkent Open японкой Нао Хибино. Первый сет выиграла соперница украинки 7:6.
В полуфинале турнира Козлова встретится с чешкой Кристиной Плишковой.
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