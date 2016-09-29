Украинка Екатерина Козлова вышла в полуфинал теннисного турнира Tashkent Open в Узбекистане с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В четвертьфинале Екатерина Козлова победила в двух сетах швейцарку Штефани Фогель - 6:3, 6:3. Этот успех позволил украинке второй раз в карьере выйти в полуфинал турнира WTA.

Другая представительница Украины на турнире Леся Цуренко досрочно прекратила матч с действующей чемпионкой Tashkent Open японкой Нао Хибино. Первый сет выиграла соперница украинки 7:6.

В полуфинале турнира Козлова встретится с чешкой Кристиной Плишковой.