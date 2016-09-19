Виталий Кличко: "Меня неприятно поразил пост Верняева о том, что на нем "пропиарились"
Мэр Киева написал ответ олимпийскому чемпиону, который заявил, что на нем пиарятся, раздавая еще недостроенные квартиры.
Мэр Киева Виталий Кличко написал ответ олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву, который заявил, что на нем пиарятся, раздавая квартиры, которые еще не достроились. Об этом столичный голова написал на своей странице в Facebook.
"Честно скажу, что меня неприятно поразил пост Олега Верняева о том, что на нем якобы "просто попиарились". Каким образом? Тем, что городская власть (которую, кстати, закон не обязывает) находит возможности и поддерживает спортсменов, улучшая им жилищные условия?", - написал Кличко.
"Также, напомню, 30 августа городские власти, в КГГА, приветствовали наших спортсменов-олимпийцев после Олимпиады в Рио. И тогда я сообщил, что мы и в дальнейшем поддерживаем наших спортсменов-киевлян и приняли решение – тем, кто получил медали, выделить денежные премии, а тренерам – премию в размере 50% от награды спортсмена.
Мы также объявили тогда о решении выделить 3 однокомнатных квартиры для – Анны Ризатдиновой, Елены Ворониной и Вячеслава Лаврухина – тренера Игоря Радивилова, одну двухкомнатную квартиру для Артура Дзигасова (тренера Жана Беленюка) и три земельных участка – Олегу Верняеву, Жану Беленюку и Павлу Тимощенко.
А то, что дом, где будет квартира Олега Верняева, до сих пор строится – мы находим квартиры в новых домах и, да, иногда приходится подождать", – объяснил мэр Киева.
Напомним, ранее Верняев заявил о том, что на нем и его коллегах-спортсменах пиарятся, но не могут вручить уже достроенные квартиры.