Алексей Середа / фото facebook.com/ukrainiandiving
Копилка сборной Украины пополнилась пятой наградой на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду. Алексей Середа выиграл золотую медаль по прыжкам с 10-метровой башни.
15-летний украинец существенно опередил главного конкурента - россиянина Максима Гулидова.
Еще один представитель Украины Даниил Аванесов занял четвертое место.
Прыжки в воду. Юниорский чемпионат мира
1. Алексей Середа (Украина) - 484.60 баллов
2. Максим Гулидов (Россия) - 427.55
3. Эйкерманн Григорчук (Германия) - 408.70
4. Даниил Аванесов (Украина) - 402.85
Чемпионат мира среди юниоров: достижения Украины
- Первенство мира проходит в киевском Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.
- Медаль Середы стала пятой для сборной Украины на турнире. Ранее золото выиграли Ксения Байло и Даниил Коновалов. Более того, Байло стала бронзовым призером ЧМ, а Коновалов в тандеме с Богданом Чижевским завоевали серебро.