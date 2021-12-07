15-летний украинец опередил россиянина и стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Алексей Середа выиграл первенство мира в своей возрастной категории.

Копилка сборной Украины пополнилась пятой наградой на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду. Алексей Середа выиграл золотую медаль по прыжкам с 10-метровой башни. 15-летний украинец существенно опередил главного конкурента - россиянина Максима Гулидова. Еще один представитель Украины Даниил Аванесов занял четвертое место. Прыжки в воду. Юниорский чемпионат мира 1. Алексей Середа (Украина) - 484.60 баллов 2. Максим Гулидов (Россия) - 427.55 3. Эйкерманн Григорчук (Германия) - 408.70 4. Даниил Аванесов (Украина) - 402.85 Чемпионат мира среди юниоров: достижения Украины Первенство мира проходит в киевском Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

Медаль Середы стала пятой для сборной Украины на турнире. Ранее золото выиграли Ксения Байло и Даниил Коновалов. Более того, Байло стала бронзовым призером ЧМ, а Коновалов в тандеме с Богданом Чижевским завоевали серебро. Автор: Артем Будрин

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