В киевском Центре спорта "Лико" второго декабря начался юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду. Соревнования продлятся до 9 декабря.
По итогам второго дня соревнований представители Украины завоевали две медали.
18-летний Даниил Коновалов выиграл золотую награду на трехметровом трамплине, а 16-летняя Ксения Байло стала бронзовым призером среди старших девушек.
Заметим, что Коновалов набрал одинаковое количество очков с бразильцем Фигейредо Перейрой, но обоим присвоили звание чемпиона мира и золотую медаль.
Прыжки в воду. Юниорский чемпионат мира
Юниоры (младшие), трамплин три метра
1. Каван Фигейредо Перейра (Бразилия) - 532,60
1. Даниил Коновалов (Украина) - 532,60
3. Леонардо Гарсия Варела (Колумбия) - 521,95
Девушки (старшие), трамплин один метр
1. Иоганна Краусс (Германия) - 341,95
2. Элиза Пиццини (Италия) - 339,20
3. Ксения Байло (Украина) - 332,35