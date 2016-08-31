Велогонщик начал праздновать победу до финиша и проиграл сопернику полколеса (видео)
16:32, 31 августа 2016Другое
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Курьезный случай произошел в Великобритании.
gloucestershirelive.co.uk
В британском городе Сайренсестер на финише велогонки произошел курьезный случай в одну секунду превративший победителя соревнований в неудачника, сообщает SWNS TV.
Гонщик Джейми Уилкинс уверенно шел к финишу гонки впервым. Осмотревшись и решив, что победа уже от него не уйдет, Уилкинс победно вскинул руку над головой и начал праздновать.
Этим не мог не воспользоваться его соперник, который мгновенно ускорился и смог обогнать Уилкинса в последний момент.
Самый большой шок испытал болельщик Джейми в зеленой футболке — от большой радости за Уилкинса до осознания того, что произошло на самом деле
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