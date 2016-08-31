Велогонщик начал праздновать победу до финиша и проиграл сопернику полколеса (видео)

В британском городе Сайренсестер на финише велогонки произошел курьезный случай в одну секунду превративший победителя соревнований в неудачника, сообщает SWNS TV.

Гонщик Джейми Уилкинс уверенно шел к финишу гонки впервым. Осмотревшись и решив, что победа уже от него не уйдет, Уилкинс победно вскинул руку над головой и начал праздновать.

Этим не мог не воспользоваться его соперник, который мгновенно ускорился и смог обогнать Уилкинса в последний момент.

Самый большой шок испытал болельщик Джейми в зеленой футболке — от большой радости за Уилкинса до осознания того, что произошло на самом деле