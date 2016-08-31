В Канаде 100-летняя женщина пробежала стометровку
03:32, 31 августа 2016Другое
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100-летняя жительница Индии получила золотую медаль в международном забеге в Канаде
В Канаде 100-летняя женщина пробежала стометровку / скриншот видео
Стометровка в сто лет. В таком возрасте жительница Индии – Ман Каур получила золотую медаль в международном забеге в Канаде для участников, кому за 30-ть
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Правда, в своей возрастной категории бабушка была единственной представительницей.
Секретом успеха 100-летняя спортсменка назвала здоровое питание и физические тренировки.
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