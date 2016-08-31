В Канаде 100-летняя женщина пробежала стометровку

03:32, 31 августа 2016
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100-летняя жительница Индии получила золотую медаль в международном забеге в Канаде

100-летняя жительница Индии получила золотую медаль в международном забеге в Канаде /

Стометровка в сто лет. В таком возрасте жительница Индии – Ман Каур получила золотую медаль в международном забеге в Канаде для участников, кому за 30-ть

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Правда, в своей возрастной категории бабушка была единственной представительницей.

Секретом успеха 100-летняя спортсменка назвала здоровое питание и физические тренировки.

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