В Канаде 100-летняя женщина пробежала стометровку

Стометровка в сто лет. В таком возрасте жительница Индии – Ман Каур получила золотую медаль в международном забеге в Канаде для участников, кому за 30-ть

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Правда, в своей возрастной категории бабушка была единственной представительницей.

Секретом успеха 100-летняя спортсменка назвала здоровое питание и физические тренировки.