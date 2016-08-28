Британский спортсмен умер при попытке переплыть Ла-Манш

Об этом сообщает BBC со ссылкой на организацию Enduroman Events, которая следила за успехами спортсмена.

Томас начал свой заплыв из британского Дувра 27 августа. Однако, через 16 часов после старта он стал испытывать трудности и потерял сознание. Спасатели вытащили его из воды недалеко от французского Кале и доставили в больницу, однако спасти Томаса не удалось.

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Как отметили в французском МИДе, Париж готов оказать помощь семье погибшего британца.

Отмечается, что Томасу ранее удавалось переплыть Ла-Манш, это было в 2014 году. Общая протяженность пролива составляет 578 км, он разделяет Великобританию и материковую часть Европы. Ширина участка, который пытался переплыть спортсмен составляет около 21 мили.