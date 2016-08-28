Украинские пловцы завоевали шесть медалей этапа Кубка мира

В Шартри (Франция) состоялись соревнования этапа Кубка мира по плаванию, где украинцы Андрей Говоров и Дарья Зевина завоевали шесть наград, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

В первый день соревнований Дарина Зевина завоевала золотую награду на дистанции 200 метров на спине с результатом 1 минута 59.35 секунды. Этот результат стал новым рекордом Кубков мира и новым рекордом Украины. Дарья показала второе время на этой дистанции за всю историю плавания и стала второй спортсменкой в мире, которая преодолела эту дистанцию быстрее 2-х минут. На дистанции 50 метров на спине Дарья финишировала второй с результатом 26:43 сек.

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Еще две награды принес нашей сборной Андрей Говоров. Он завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 22:41 и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 47:60.

Во второй день соревнований наши спортсмены завоевали еще 2 награды.

На дистанции 50 метров вольным стилем в предварительном заплыве Андрей Говоров установил новый рекорд Украины (21:11). В финале на этой дистанции Андрей завоевал серебро и улучшил свой утренний результат (20:96).

Еще одну награду нашей сборной принесла Дарья Зевина. На дистанции 100 метров на спине она финишировала третьей с результатом 56:43.

Соревнования Кубка мира проиодили во Франции 26-27 августа.