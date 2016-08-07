Президент МПК: "Правительство России катастрофически подвело своих паралимпийцев"

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крэйвен, выступая на пресс-конференции, назвал причины, по которым МПК решил отстранить сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Текст выступления Крэйвена приводит официальный сайт МПК.

В частности, он объяснил, что решение было принято на основе расследования независимой комиссии ВАДА о допинге в России, тестировании образцов анализов спортсменов-участников Паралимпиады-2014 и диалога с Паралимпийским комитетом России (ПКР).

"У меня просто нет слов, чтобы сказать, как нам всем было печально узнать, что существующая при поддержке государства допинг-программа, к сожалению, распространяется и на российский паралимпийский спорт. Факты причиняют боль, это беспрецедентная атака на каждого чистого спортсмена, который конкурирует в спорте. Антидопинговая система в России нарушена, она погрязла в коррупции и полностью скомпрометирована.

Паралимпийское движение - это одна гигантская семья, и я надеялся, что нечто вроде этого никогда не поднимет свою уродливую голову в нашем движении. Все, что мы наблюдали, идет против самого духа спорта и всего Паралимпийского движения. Именно поэтому мы считаем, что у нас не было выбора, кроме как принять такое решение", - заявил Крэйвен.

Он также подчеркнул роль правительства России в возникншем допинговом скандале. По мнению главы МПК, оно подставило российских паралимпийцев.

"Я считаю, что правительство России катастрофически подвело своих паралимпийцев. Меня возмущает, что их медали были поставлены выше моральных ценностей. Полная коррупционность антидопинговой системы противоречит правилам и наносит удар в самое сердце духа паралимпийского спорта. Это показывает вопиющее пренебрежение к здоровью и благополучию спортсменов, которое не может иметь места в Паралимпийском спорте. Их жажда славы любой ценой серьезно повредила целостности и имиджу всего спорта, это привело к разрушительным последствиям для ПКР и паралимпийцев России.

Все члены Совета МПК глубоко сочувствуют российским паралимпийцам, которые пропустят Паралимпийские игры-2016. Они являются частью поломанной системы, и мы искренне надеемся, что изменения, которые должны произойти, все-таки произойдут.

У России есть несколько спортсменов наивысшего уровня во всех видах спорта, и мы с нетерпением ждем тот день, когда вновь сможем приветствовать Паралимпийский комитет России в качестве нашего члена и быть уверенными в том, что он выполняет все свои обязательства, чтобы обеспечить для всех равные условия", - добавил Крэйвен.

Как сообщал УНИАН, сегодня Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал сборную России с Паралимпиады-2016.