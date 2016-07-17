Кубок Дэвиса: Австрия сравняла счет в противостоянии с Украиной
16:39, 17 июля 2016Другое
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Илья Марченко в пяти сетах уступил Юргену Мельцеру, и теперь путевка в плей-офф финальной группы будет определена в пятой игре серии.
Марченко проиграл Мельцеру / itftennis.com
Украинский теннисист Илья Марченко не смог обыграть австрийца Юргена Мельцера в матче Кубка Дэвиса, который проходит в Буче (Киевская область). Украинец дважды выигрывал по сетам, но не сумел довести встречу до победы.
В результате, Мельцер победил в пяти сетах со счетом 3:2 (3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3).
Эта победа позволила сборной Австрии сравнять счет в противостоянии с Украиной - 2:2. Команда, которая получит право сыграть в плей-офф Мировой Группы, определится в последней игре серии, где украинец Сергей Стаховский сыграет с Деннисом Новаком.
Как сообщал УНИАН, по ходу противостояния сборная Украины обыгрывала австрийцев со счетом 2:0.
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