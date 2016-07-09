Украинским борцам отменили дисквалификацию и вернули олимпийские лицензии

Двум спортсменам сборной Украины по вольной борьбе вернули олимпийские лицензии, сообщил в своем Facebook олимпийский чемпион-2004 Эльбрус Тедеев.

"Борцам вольного стиля Оксане Гергель и Андрею Квятковскому вернули заслуженные Олимпийские лицензии для участия в играх в Рио. Выражаю слова благодарности Президенту НОК Украины Бубке С.Н. и Президенту международной федерации борьбы Лаловичу Н. Спасибо всем кто оказал конструктивную помошь.и в добрый путь", написал Тедеев.

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Люопытно, что ранее украинских спортсменов дисквалифицировали только на время Олимпийских игр, в то время как в любых других соревнованиях они могли продолжать участвовать.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что трех украинских борцов отстранили от участия в Играх из-за употребления запрещенного препарата мельдония. Помимо Гергель и Квятковского в этом списке был также Ален Засеев.