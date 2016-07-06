Чемпион Паралимпиады Писториус приговорен к шести годам тюрьмы за убийство подруги (фото)

Южноафриканский чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус приговорен к шести годам тюрьмы за убийство подруги Ревы Стенкамп. Об этом сообщает Reuters.

29-летний спринтер был взят под стражу сразу же после вынесения приговора.

Убийство произошло в ночь на 14 февраля 2013 года в доме Писториуса. Легкоатлет-ампутант сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета, где находилась девушка. По словам спортсмена, он принял ее за грабителя.

В октябре 2014 года паралимпиец получил пять лет лишения свободы за непреднамеренное убийство. Писториус вышел из тюрьмы под домашний арест, отбыв один год наказания.

3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следовало признать виновным в умышленном убийстве, за которое паралимпийцу грозил 15-летний тюремный срок.

Добавим, что Писториусу в возрасте 11 месяцев ампутировали обе ноги ниже колена. На Паралимпийских Играх 2004, 2008 и 2012 года он выиграл шесть золотых медалей. Кроме того, южноафриканец стал первым паралимпийцем, который принял участие в Олимпиаде - это случилось во время Игр в Лондоне 2012 года.