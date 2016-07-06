Бразилия привлекла 85 тысяч агентов для обеспечения безопасности во время Игр-2016

Бразилия разработала и осуществляет солидную программу по обеспечению безопасности, залучив 85 тысяч федеральных и муниципальных государственных агентов для обеспечения того, чтобы спортивные события произошли в атмосфере абсолютного мира и спокойствия, говорится в письме посольства Бразилии в адрес Национального олимпийского комитета Украины.

"Этот контингент сотрудников службы безопасности будет работать в интегрированной схеме, обеспечивая защиту спортсменов, тренерских штабов, руководителей государств, правительственных чиновников, журналистов и местных жителей", - отмечается в письме. В посольстве подчеркнули, что Бразилия не впервые получает возможность показать миру свою способность к организации, а также сердечно приветствовать гостей в безопасной среде. "За последние несколько лет наша страна получила опыт в проведении мега-события в международном масштабе. Бразилия принимала чемпионат мира по футболу, Панамериканские игры, Всемирные военные игры, Всемирный день молодежи, и Кубок Конфедераций - все мероприятия были успешно проведены на высоком уровне, с самоотдачей и с присущим бразильцам жизнелюбием. И теперь мы рассчитываем на еще один успех в проведении такого значимого мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры", - отмечается в письме.

Отметим, что кроме Рио-де-Жанейро, где состоится основная часть событий, (как ожидается, город примет около 500 000 посетителей из Бразилии и из-за рубежа во время Игр), к проведению футбольного турнира также будут привлечены пять городов - Сан-Паулу, Салвадор, Манаус, Бразилиа и Белу-Оризонте.

Вопрос безопасности является одним из важнейших накануне проведения нынешних Игр, что неоднократно подчеркивалось руководством Международного олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом.

Игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.