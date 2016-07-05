Уругвайский теннисист десять минут отказывался продолжать игру на Уимблдоне из-за запрета на посещение туалета

Матч третьего круга Уимблдонского турнира в мужском парном разярде был прерван на 10 минут из-за забастовки, которую устроили уругваец Пабло Куэвас и испанец Марсель Гранольерс, сообщает BBC Sport.

Перед началом пятой решающей партии уругваец попросил паузу для посещения туалета, но рефери матча отказал спортсмену. В перепалке с арбитром игрок пригрозил помочиться в пластиковую банку для мячей, после чего арбитр вынес предупрежение игроку. Позже, в ходе игры Куэвас выбил мяч за пределы корта и пара получила штрафное очко. Наконец, спортсмены провели 10-минутную сидячую забастовку, которая завершилась только после вмешательства супервайзер турнира. Спортсменам грозит штраф за неспортивное поведение.

Куэвас и Гранольерс уступили британцу Джонатану Мэррею и канадцу Адилю Шамасдину со счетом 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 12:14.

В свою очередь, Мэррей после матчса отметил: «Они что-то говорили про банку и перерыв. По ходу матча я дважды удалялся в уборную. Очевидно, что пятый сет получился очень долгим. Необходимо предусмотреть дополнительный перерыв в тех случаях, когда игра затягивается».

Шамасдин, в свою очередь, добавил: "Я не думаю, что судья держала матч под контролем . Она сделала несколько ошибок в начале игры в обе стороны. Мы все имели к ней претензии, и она была определенно растеряна. Я не думаю, что она справилась с этой ситуацией".

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит в предместье Лондона с 27 июня по 10 июля.