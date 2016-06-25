Украинские гребцы завоевали серебряные медали чемпионата Европы

Четверка-каноэ проиграла на финише только россиянам.

Украинская четверка гребцов завовала серебро на чемпионате Европы в соревнованиях каноэ-четверок, сообщает Xsport. Команды выступала в составе Дениса Коваленко, Дениса Камерилова, Виталия Вергелеса и Эдуарда Шеметило. Украинские каноисты на дистанции 1000 м уступили лишь хозяевам континентального первенства, проходящего в Москве, команде России +1,692 секунды. Бронзу завоевала команда Румынии, которая уступила россиянам 1,840 сек. Чемпионат Европы завершится в столице России в воскресенье, 26 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter