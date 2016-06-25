Украинские гребцы завоевали серебряные медали чемпионата Европы
22:03, 25 июня 2016Другое
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Четверка-каноэ проиграла на финише только россиянам.
xsport.ua
Украинская четверка гребцов завовала серебро на чемпионате Европы в соревнованиях каноэ-четверок, сообщает Xsport.
Команды выступала в составе Дениса Коваленко, Дениса Камерилова, Виталия Вергелеса и Эдуарда Шеметило.
Украинские каноисты на дистанции 1000 м уступили лишь хозяевам континентального первенства, проходящего в Москве, команде России +1,692 секунды. Бронзу завоевала команда Румынии, которая уступила россиянам 1,840 сек.
Чемпионат Европы завершится в столице России в воскресенье, 26 июня.
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