НОК выделит стипендии ведущим украинским атлетам в зимних видах спорта перед Играми-2018

Во время заседания Комиссии НОК по работе со спортивными федерациями под председательством Игоря Гоцула по итогам рассмотрения предоставленных предложений национальными федерациями по олимпийским видам спорта отобраны кандидаты, которые будут получать дополнительное финансирование с целью эффективной подготовки к самым главным стартам четырехлетия, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Национальный олимпийский комитет Украины во главе с Сергеем Бубкой уже сейчас заботится о подготовке наших спортсменов, которые будут защищать честь страны на XXIII зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане в 2018 году.

В список стипендиатов вошли: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитренко Кристина, Жирный Александр, Юлия Журавок, Анастасия Меркушина, Дмитрий Подручный, Пидгрушная Елена, Артем Прима, Семенов Сергей, Белкина Надежда, Труш Виталий - все биатлон, Антон Дукач, Елена Стецкив – оба санный спорт, Гераскевич Владислав – скелетон, Абраменко Александр, Ольга Полюк, Анастасия Новосад, Николай Пуздерко – все фристайл, Белинский Александр – сноубординг, Назарова Александра, Никитин Максим, Ярослав Паниот, Павлов Иван, Анна Хниченкова, Оганесян Рената, Марк Бардей – ус и фигурное катание.

В данную программу вошли 27 ведущих спортсменов-зимников. Общий объем стипендий, которые будут выплачиваться с 1 ноября 2016 года до февраля 2018 года, составит 6 млн. грн.