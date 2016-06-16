Мельдоний был обнаружен в 49 из 52 допинг-проб российских спортсменов - WADA
Запрещенный для применения спортсменами препарат мельдоний был обнаружен в 49 из 52 допинг-проб, взятых у российских спортсменов с 15 февраля по 29 мая 2016 года.
Об этом сообщается в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном в среду, 15 июня, передает Дождь.
Всего за указанный период российские спортсмены сдали 2947 допинг-тестов: 1137 были взяты на совервнованиях и 1810 — вне них; 2142 пробы были взяты у спортсменов по летним видам спорта и 805 — по зимним.
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Мельдоний был найден в 49 пробах российских спортсменах. Также еще в одной пробе был обнаружен мельдоний с туаминогептаном, еще у одного спортсмена нашли станозол, и еще одна проба дала положительный результат на нандролон.
WADA отмечает, что в 736 случаях агентству не удалось провести тесты на допинг по различным причинам. В докладе среди таких причин перечисляются неполная или неверная информация о местонахождении спортсменов, задержки с допуском на соревнования, проведение соревнований в закрытых городах.
Также указывается, что спортсмены снимались с соревнований, на которых присутствовали сотрудники WADA международных антидопинговых агентств.
Как сообщал УНИАН, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в случае, если подтвердятся обвинения в существовании целой "допинговой программы.