Мельдоний был обнаружен в 49 из 52 допинг-проб российских спортсменов - WADA

Об этом сообщается в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном в среду, 15 июня, передает Дождь.

Всего за указанный период российские спортсмены сдали 2947 допинг-тестов: 1137 были взяты на совервнованиях и 1810 — вне них; 2142 пробы были взяты у спортсменов по летним видам спорта и 805 — по зимним.

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Мельдоний был найден в 49 пробах российских спортсменах. Также еще в одной пробе был обнаружен мельдоний с туаминогептаном, еще у одного спортсмена нашли станозол, и еще одна проба дала положительный результат на нандролон.

WADA отмечает, что в 736 случаях агентству не удалось провести тесты на допинг по различным причинам. В докладе среди таких причин перечисляются неполная или неверная информация о местонахождении спортсменов, задержки с допуском на соревнования, проведение соревнований в закрытых городах.

Также указывается, что спортсмены снимались с соревнований, на которых присутствовали сотрудники WADA международных антидопинговых агентств.

Как сообщал УНИАН, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в случае, если подтвердятся обвинения в существовании целой "допинговой программы.