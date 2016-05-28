Свитолина обыграла сербку Иванович и вышла в 1/8 финала Ролан Гарос

В Париже завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Сивтолина обыграла Ану Иванович из Сербии и вышла в 1/8 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

В игре 18-й и 14-й ракеток турнира посеянная ниже украинка в самом начале игры оказалась в роли догоняющей, но сумела сделать "лишний" брейк в конце сета и вырвать победу.

По схожему сценарию проходила и вторая партия, где по ходу Иванович вела со счетом 4:2. Тем не менее,затем украинка выиграла четыре гейма подряд, сначала сравняв счет, а затем и победив в сете и матче в целом.

В матче четвертого круга украинка встретится с победителем противостояния с участием первой ракетки мира - Серена Уильямс (США) против Кристины Младенович (Франция).

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос с 22 мая по 5 июня.