МОК сообщил о 23 положительных тестах на допинг участников Игр-2012

В общей сложности было отобрано и перепроверено 265 проб на допинг, сданных участниками Олимпийских игр 2012 в Лондоне на основании сбора разведывательной информации, которая началась в августе 2015 года,. сообщает пресс-служба МОК.

На прошлой неделе МОК объявил, что до 31 спортсмена могут быть исключены из списка участников соревнований Олимпийских игр-2016 в Рио после повторного анализа 454 образцов сданых во время Игр в Пекине-2008. В то же время, еще один образец времен Пекина-2008 показал аномальные параметры, которые МОК, с соответствующей Международной федерации (IF), также будет отслеживать.

"Эти повторные анализы еще раз показывают нашу решимость в борьбе против допинга, - сказал президент МОК Томас Бах. - Мы хотим, чтобы допинг не повлиял на результаты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вот почему мы действуем быстро прямо сейчас. Я уже назначил дисциплинарную комиссию, которая имеет полное право принимать все решения от имени МОК ".

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Повторный анализ проб из Пекина-2008 и Лондона-2012 был проведен с использованием самых современных методов научного анализа. Он является частью усилий МОК по защите чистых спортсменов. Повторный анализ проводится совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и МСФ и касается спортсменов, которые потенциально могли бы принять участие в Олимпийских играх 2016 года Рио.

Как сообщал УНИАН, перепроверка допинг-проб началась после того, как 12 мая The New York Times опубликовала статью с высказываниями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он обвинил 15 российских спортсменов, завоевавших медали на зимней Олимпиаде в Сочи, в употреблении коктейля из запрещенных препаратов.

За четыре дня до этого американский телеканал CBS показал фильм «Темная тайна России» о применении допинга российскими спортсменами.

Российские легкоатлеты на данный момент отстранены от международных соревнований. Решение об их участии в Играх-2016 будет принято 17 июня.