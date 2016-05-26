Украинская теннисистка Свитолина пробилась в третий раунд "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Украины и 20-я ракетка мира Элина Свитолина пробилась в третий раунд грунтового теннисного турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос".

Сегодня в матче второго раунда она в двух сетах обыграла американку Тэйлор Таунсенд - 6:3, 6:0.

На следующем этапе украинке предстоит сыграть против 28-летней сербки Аны Иванович, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. В прошлом году именно Иванович преградила Свитолиной путь в полуфинал "Ролан Гаррос".

Как сообщал УНИАН, другие представительницы Украины, выступавшие в одиночном разряде на "Ролан Гаррос", уже выбыли из турнира.