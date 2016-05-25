Украинская теннисистка Бондаренко покинула "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко выбыла из турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос" во втором раунде соревнований.

В трех сетах матча с немкой Анникой Бэк криворожанка проиграла со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Как сообщал УНИАН, в первом раунде "Ролан Гаррос" Бэк выбила из состязаний другую украинку Марину Заневскую. Также покинула престижный турнир Леся Цуренко.

Последней теннисисткой, которая представляет Украину на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, остается Элина Свитолина. Ее матч второго раунда против француженки Виржини Раззано состоится завтра.