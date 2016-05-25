Украинская теннисистка Бондаренко покинула "Ролан Гаррос"
22:03, 25 мая 2016Другое
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Во втором раунде турнира украинка проиграла Аннике Бэк.
Бондаренко покидает "Ролан Гаррос" / sapronov-tennis.org
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко выбыла из турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос" во втором раунде соревнований.
В трех сетах матча с немкой Анникой Бэк криворожанка проиграла со счетом 6:4, 3:6, 5:7.
Как сообщал УНИАН, в первом раунде "Ролан Гаррос" Бэк выбила из состязаний другую украинку Марину Заневскую. Также покинула престижный турнир Леся Цуренко.
Последней теннисисткой, которая представляет Украину на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, остается Элина Свитолина. Ее матч второго раунда против француженки Виржини Раззано состоится завтра.
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