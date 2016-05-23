Украинская теннисистка Бондаренко выбила из "Ролан Гаррос" седьмую сеянную турнира

20:38, 23 мая 2016
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Марина Заневская и Леся Цуренко проиграли поединки первого раунда.

Бондаренко прошла во второй раунд

Екатерина Бондаренко стала единственной украинской теннисисткой, которая сегодня смогла выйти во второй раунд турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос", который проходит в Париже.

В матче первого раунда она неожиданно обыграла итальянку Роберту Винчи, которая была седьмой сеянной на турнире - 6:1, 6:3.

Вместе с тем, еще две украинки сегодня покинули турнир. Марина Заневская в двух сетах уступила немке Аннике Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженке Каролин Гарсии (3:6, 5:7).

Еще одна представительница Украины Элина Свитолина получила 18-й сеянный номер на турнире и свой матч первого раунда проведет завтра - ее соперницей станет румынка Сорана Кырстя.

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