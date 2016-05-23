Украинская теннисистка Бондаренко выбила из "Ролан Гаррос" седьмую сеянную турнира
20:38, 23 мая 2016Другое
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Марина Заневская и Леся Цуренко проиграли поединки первого раунда.
Бондаренко прошла во второй раунд "Ролан Гаррос" / btu.org.ua
Екатерина Бондаренко стала единственной украинской теннисисткой, которая сегодня смогла выйти во второй раунд турнира серии Grand Slam "Ролан Гаррос", который проходит в Париже.
В матче первого раунда она неожиданно обыграла итальянку Роберту Винчи, которая была седьмой сеянной на турнире - 6:1, 6:3.
Вместе с тем, еще две украинки сегодня покинули турнир. Марина Заневская в двух сетах уступила немке Аннике Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженке Каролин Гарсии (3:6, 5:7).
Еще одна представительница Украины Элина Свитолина получила 18-й сеянный номер на турнире и свой матч первого раунда проведет завтра - ее соперницей станет румынка Сорана Кырстя.
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