Украина заняла пятое место в допинговом антирейтинге IAAF

15:05, 23 мая 2016
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Больше всего легкоатлетов были дисквалифицированы в России.

Украина - пятая по употреблению допинга среди легкоатлетов / IAAF

Украина заняла пятое место в рейтинге стран, чьи атлеты были пойманы на употреблении допинга. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Всего IAAF отстранила от участия в соревнованиях более 300 атлетов из 62 стран мира. Среди них 15 украинских спортсменов.

Возглавляют антирейтинг российские спортсмены. Сразу 58 человек из РФ получили дисквалификации за употребление допинга.

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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции США начало расследование о применении допинга российскими спортсменами.

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