Украина заняла пятое место в допинговом антирейтинге IAAF

Украина заняла пятое место в рейтинге стран, чьи атлеты были пойманы на употреблении допинга. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Всего IAAF отстранила от участия в соревнованиях более 300 атлетов из 62 стран мира. Среди них 15 украинских спортсменов.

Возглавляют антирейтинг российские спортсмены. Сразу 58 человек из РФ получили дисквалификации за употребление допинга.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции США начало расследование о применении допинга российскими спортсменами.