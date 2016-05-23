Украина заняла пятое место в допинговом антирейтинге IAAF
15:05, 23 мая 2016Другое
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Больше всего легкоатлетов были дисквалифицированы в России.
Украина - пятая по употреблению допинга среди легкоатлетов / IAAF
Украина заняла пятое место в рейтинге стран, чьи атлеты были пойманы на употреблении допинга. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Всего IAAF отстранила от участия в соревнованиях более 300 атлетов из 62 стран мира. Среди них 15 украинских спортсменов.
Возглавляют антирейтинг российские спортсмены. Сразу 58 человек из РФ получили дисквалификации за употребление допинга.
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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции США начало расследование о применении допинга российскими спортсменами.
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