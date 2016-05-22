Пловец Говоров завоевал серебро чемпионата Европы

В Лондоне завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, где в последний день соревнований в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем 2-е место занял украинец Андрей Говоров, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец проплыл дистанцию за 21.79 секунды.

Говоров на 0.06 секунды отстал от француза Флорана Манаду.

Таким образом на счету сборной Украины по итогам турнира 20 медалей - 5 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходил в Лондоне с 9 по 22 мая.