Пловец Говоров завоевал серебро чемпионата Европы
20:09, 22 мая 2016Другое
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Украинец вторым финишировал на 50-метровке вольным стилем.
Reuters
В Лондоне завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, где в последний день соревнований в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем 2-е место занял украинец Андрей Говоров, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец проплыл дистанцию за 21.79 секунды.
Говоров на 0.06 секунды отстал от француза Флорана Манаду.
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Таким образом на счету сборной Украины по итогам турнира 20 медалей - 5 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходил в Лондоне с 9 по 22 мая.
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