Пловец Романчук завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы

В Лондоне завершился первый финальный заплыв дня в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где на дистанции 1500 метров вольным стилем третий результат показал украинец Михаил Романчук, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортмен проплыл дистанцию за 14 минут 50.33 секунды.

Украинец отстал от победителя соревнований неоднократного чемпиона мира и Европы итальянца Грегорио Пальтриньери на 16.29 секунды. Гораздо более упорной получилась борьба за 2-3 места с другим итальянцем Габриеле Детти, которому Романчук уступил всего 02,58 секунды.

Еще один украинец Сергей Фролов финишировал в финале на последнем 8-м месте с отставанием от чемпиона в 31.01 секунды.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 18 наград - 5 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Команда занимает 3-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-3-5) и Италии (5-10-7).

По общему количеству наград украинцы делят 2-е место с Россией - по 18 наград, уступая Италии (22).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.