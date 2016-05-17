Украинец Говоров стал чемпионом Европы по плаванию, Зевина - серебряный призер

В Лондоне (Великобритания) завершился первый финал дня в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в программе плавания, где золотую медаль в заплыве на 50 м. баттерфляем завоевал украинец Андрей Говоров, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец показал результат 22,92 секунды.

Наш спортсмен, в частности, опередил Ласло Чеха из Венгрии (0.39 секунды отставания) и Бенджамина Проуда из Великобритании (0,42).

Говоров стал 4-кратным чемпионом Европы. Также на счету спортсмена серебро и бронза чемпионатов мира (на короткой воде).

Спустя час также состоялся финал в 200-метровке на спине среди женщин, где серебро на счету Дарьи Зевиной. Украинка с результатом 2 минуты 07.48 секунды, отстала от победительницы соревнований Катинки Хоссу из Венгрии на 0.47 секунды.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 17 наград - 5 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-3-5), но опережая команду Италии (4-8-7).

По общему количеству наград украинцы занимают 3-е место - 17 наград, уступая Италии (19) и России (18).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.