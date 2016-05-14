Прокопчук и Долгов стали чемпионами Европы в прыжках в воду

В Лондоне завершились соревнования в синхронных прыжках в воду с 10-метровой платформы в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где победу одержали украинцы Юлия Прокопчук и Максим Долгов, сообщает официальный сайт соревнований.

За свои пять прыжков дуэт получил от судей общую сумму баллов 323,7.

Украинцы на 5.46 балла опредили дуэт из Великобритании и на 16,02 пункта ставших бронзовыми призерами спортсменов из России.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 15 наград - 4 золота, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-1-3), но опережая команду Великобритании (2-4-2).

По общему количеству наград украинцы занимают 1-е место - 15 наград.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.