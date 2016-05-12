Экс-глава антидопинговой лаборатории обвинил российских чемпионов Сочи-2014 в приеме допинг-коктейля из трех компонентов

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил олимпийских чемпионов Сочи лыжника Александра Легкова, бобслеиста Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова в употреблении коктейля из трех запрещенных веществ, сообщает Lenta.ru соссылкой на New York Times.

По словам экс-чиновника, специальный модифицированный допинг, составленный из трех компонентов, принимали также хоккеистки из сборной России. После сдачи проб их подменяли на «чистые», взятые ранее. Как отметил собеседник американского издания, Родченков сам лично разрабатывал «коктейль» и занимался подменой анализов. Всего допинг, по его словам, употребляли минимум 15 медалистов ОИ-2014.

«Люди отмечали победы олимпийских чемпионов, а мы в это время сходили с ума и меняли пробы с мочой. Мы были готовы к этому. У нас был опыт и знания. Лаборатория была оснащена всем необходимым. Все работало как швейцарские часы. Представляете, как устроен олимпийский спорт», — заявил чиновник.

Никаких фактических доказательств употребления допинга российскими спортсменами Родченков не привел.

По информации New York Times, запрещенные препараты принимали также 14 членов сборной России по лыжным гонкам и два бобслеиста национальной команды, которые завоевали золотые медали.

Министр спорта России Виталий Мутко назвал слова Родченкова абсурдом. «Я верю этим ребятам, это выдающиеся спортсмены, обвинения абсурдны. Коктейли? Глупость. Они входят в международный пул тестирования. Они были под контролем до, во время и после Олимпиады. Обвинения в их адрес абсолютно беспочвенны. Мы изучим эту статью и посмотрим, как отреагировать», — приводит слова министра ТАСС.

Родченков в 2011 году был обвинен в распространении допинга, но не понес наказания. По словам бывшего функционера, он был «прощен», так как сыграл решающую роль в успехе на Олимпиаде в Сочи, где сборная России заняла первое место в медальном зачете.

В активе российской команды по итогам Олимпийских игр в Сочи оказалось 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, после чего ее глава Родченков подал в отставку и переехал в США.