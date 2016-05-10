Украинка Цуренко выиграла стартовый матч теннисного турнира в Риме

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг престижного турнира Internazionali BNL d'Italia (призовой фонд - свыше $2.7 млн), обыграв в первом матче Юлию Гёргес из Германии.Матч завершился со счетом 1:6, 7:6, 6:3 в пользу украинки, сообщает официальный сайт соревнований.

У Цуренко совершенно не заладилась игра в начале, когда она менее чем за полчаса проиграла стартовый сет - 1:6. Наша спортсменка сумела взять лишь один гейм, при этом, действуя крайне неэффективно как на своей подаче, так и в геймах на подаче соперницы.

Тем не менее, во второй партии наша спортсменка сумела выровнять игру, а на тай-брейке, проигрывая по ходу с разницей в два мяча (0:2, 2:4), переломить ход игры в свою пользу - 7:5. После этого, в решающей партии, психологический перевес уже был на стороне Цуренко, которая сумела уверенно завершить сет и матч в целом в свою пользу.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы на турнире в Риме выбыла лидер среди украинских теннисисток в мировом рейтинге Екатерина Бондаренко. Таким образом, Цуренко стала единственной представительницей страны, кто продолжит борьбу на соревновании в столице Италии.