Украинский шашист Аникеев стал чемпионом мира, сборная Украины - чемпион в командном зачете

Чемпионом мира в быстрой игре (рапид) стал международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев,бронзовым призером - международный гроссмейстер из Днепропетровска Артем Иванов, сообщает официальный сайт соревнований. В командном зачете сборная Украины обогнала комады России и Сенегала.

На пути к золотой медали Аникеев обыграл трех международных гроссмейстеров - Валнериса из Латвии, Самба из Сенегала и Булатова из Беларуси. В итоге Аникеев на одно очко опередил одного из самых титулованных спортменов мира,международного гроссмейстера Александра Шварцмана из России.

У Аникеева 13 очков, Шварцмана и Иванова - по 12. Шварцман оказался выше в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Еще один представитель Украины Денис Шкатула вошел в десятку сильнейших, заняв итоговое 9 место.

В женском командном турнире 2-е место у сборной Украины - Виктория Мотричко и Ольга Балтажи. Они заняли в личном турнире 5-6 места. Первые четыре места заняли россиянки, а сборная России одержала победу в командном зачете.