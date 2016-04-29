Чемпионка Европы по тяжелой атлетики Деха признана лучшей спортсменкой апреля в Украине

Ее личный наставник Евгений Шилов получил звание лучшего тренера апреля, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На европейском первенстве в Норвегии 19-летняя спортсменка из Харькова продемонстрировала блестящий результат. В весовой категории до 75 кг украинка уверенно завоевала звание абсолютной чемпионки Старого Света, завоевав все три «золота».

В рывке Ирина подняла штангу весом 115 кг, в толчке украинка показала результат в 135 кг. По итогам двух упражнений наша тяжелоатлетка с общим поднятім весом в 250 кг на целых 8 килограммов обошла представительницу Франции, которая заняла второе место.

Отметим, что для Ирины это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.