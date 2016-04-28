Марченко проиграл во втором круге теннисного турнира в Стамбуле

На теннисном турнире TEB BNP Paribas Istanbul Open (категория: ATP World Tour 250) в Стамбуле завершился матч второго круга, в котором украинец Илья Марченко проиграл Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 3:6, сообщает Большой теннис Украины.

Три брейка, в том числе и при счете 5:3, удалось сделать боснийцу в стартовом сете, в то время как Марченко сумел выиграть лишь один гейм на подаче соперника.

Уже в следующем сете при счете 3-2 было два брейкпоинта у Джумхура. Украинец свою подачу защищает. Отметим, что ни до этого, ни после (до 11 гейма) шансов сделать брейк ни у одного из соперников не было. И только в одинадцатом гейме Марченко реализует скрытый сетбол, а затем уже на своем гейме сравнивает счет по партиям.

В решающем сете Дамир делает брейк со старта и удерживает его до конца матча. Лишь один брейкпоинт был у нашего теннисиста в третьей партии (при счете 2-4). Матч продлился более двух часов.

Как сообщал УНИАН, ранее в матче первого круга Марченко обыграл Максимо Гонсалеса из Аргентины со счетом 6:3, 3:6, 6:1.