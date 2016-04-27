До старта Олимпиады в Рио осталось 100 дней

Через 100 дней в бразильском Рио-де-Жанейро будет зажжен олимпийский огонь Игр XXXI Олимпиады.

Украинские спортсмены на сегодняшний день уже завоевали 150 лицензий на Игры-2016 (ознакомиться с поименным списком можно по этой ссылке). Лицензионный отбор закончится в конце июня, когда международные федерации олимпийских видов спорта окончательно подведут рейтинги атлетов.

Официальный состав национальной сборной будет объявлен после утверждения Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных олимпийских федераций.

Планируется, что всего в соревнованиях примут участие 10 500 атлетов из 206 стран мира, которые в течение 17 дней разыграют 306 комплектов наград (161 – мужская дисциплина, 136 – женская, 9 – смешанных) в 28 видах спорта. После долгого отсутствия гольф и регби вернулись в олимпийскую семью и в Рио-де-Жанейро впервые за долгое время разыграют олимпийские медали.

Торжественные проводы национальной олимпийской команды Украины на Игры XXXI Олимпиады запланированы на 23 июля в Киеве.