Сборная Украины по теннису обыграла команду Аргентины и вышла во II Мировую группу Кубка Федерации

Поединок Цуренко - Иригойен завершился со счетом 6:3, 6:0 в пользу нашей спортсменки.

Украинка имела полное преимущество над соперницей, выиграв со старта матча девять геймов подряд.

Цуренко всухую выиграла первый сет (6:0) и повела со счетом 3:0 во второй партии. Только после этого у соперницы начала налаживаться игра и она даже сумела сократить разрыв до минимума (4:3). Но затем украинка вновь перехватила преимущество и выиграла последние два гейма - 6:3.

Ранее, в единственном их противостоянии до сегодняшнего дня на турнире в Монпелье (Франция) в 2009-м году, Цуренко проиграла по причине травмы, отказавшись от продолжения борьбы ри счете 1:4 в первом сете.

Таким образом, счет в матче стал 3:0 в пользу сборной Украины, которая досрочно одержала победу. По регламенту матч состоит из пяти встреч - четырех одиночных и парной.

Как сообщал УНИАН, накануне Екатерина Бондаренко выиграла у Иригойен со счетом 6:1, 6:1, а Леся Цуренко также в двух партиях справилась с Надей Подороской - 6:1, 6:4.

II Мировая группа включают в себя 9-16-е команды мира. Восьмерка сильнейших выступает в I Мировой группе.