Сборная Украины по теннису была сильнее Аргентины в первый день Кубка Федерации

Сборная Украины со счетом выигрывает 2:0 у команды Аргентины после первого дня Кубка Федерации, который проходит в городе Буча (Киевская область).

В первом матче дня Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла Марию Иригойен - 6:1, 6:1.

В другом поединке Леся Цуренко также в двух партиях справилась с Надей Подороской - 6:1, 6:4.

Завтра пройдет второй день Кубка Федерации. Катерина Бондаренко и Леся Цуренко, поменявшись соперницами, вновь проведут одиночные встречи. После этого Людмила Киченок и Ольга Савчук вдвоем попробуют обыграть аргентинскую пару Гваделупе Рохас Перез / Мария Лурдес Карле.