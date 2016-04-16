Украинка Ирина Деха стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

"19-летняя тяжелоатлетка из Харьковской области успешно выполнила все шесть подходов в 2-х упражнениях. В рывке наша спортсменка одолела 115 кг, в толчке украинка показала результат в 135 кг. По итогам двух упражнений рывка и толчка в сумме у Ирины Дехи - 250 кг", - говорится в сообщении.

В итоге спортивная копилка Украины пополнилась тремя золотыми медалями.

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Второе место досталось представительнице Франции Гаэль Найо-Кечанке с результатом 242 кг (110 кг + 132 кг). Третье место заняла молдованка Наталья Прищепа - 240 кг (110 кг + 130 кг).

"Также, в весовой категории до 75 кг выступила украинская спортсменка Анастасия Шишанова, которая вошла в 5-ку сильнейших, заняв 5 место с результатом 223 кг (102 кг + 121 кг)", - добавили в Федерации.

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Как сообщал УНИАН, на европейском первенстве по тяжелой атлетике, которое продолжается в Фьорде (Норвегия), Александр Пелешенко пополнил копилку сборной Украины золотой медалью.

Ранее, представительница Одесской области Юлия Паратова завоевала "серебро" в весовой категории до 53 кг.