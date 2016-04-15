Международная федерация шахмат отстранила представителей Украины от всех соревнований

В соответствии с решением Совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ) украинские шахматисты временно отстраняются от всех турниров под эгидой организации, сообщается на официально сайте ФИДЕ.

Решение принято по причине того, что украинская сторона не выполнила в полном объеме свои финансовые обязательства по итогам матча за титул чемпиона мира среди женщин Мария Музычук - Хоу Ифань.

Украинские шахматисты не смогут участвовать, в частности, в чемпионатах мира и шахматных Олимпиадах, а также в континентальных отборочных турнирах к этим соревнованиям.

Срок действия дисквалификации не уточняется.

Как сообщалось ранее, ни одна из участниц матча за титул Чемпиона мира до сих пор не получила своих призовых. Участие в таком турнире гарантировало каждой из гросмейстерок серьезные гонорары: 120 тысяч евро за победу (их должна получить Хоу Ифань) и 80 тысяч евро за участие (они должны были достаться Марии Музычук).

Украина не доплатила Международной шахматной федерации (FIDE) 60 тысяч евро. Из запланированного бюджета матча за мировую шахматную корону, а именно из 405 тысяч евро, FIDE получила от организаторов всего 345 тысяч.