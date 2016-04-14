Свитолина сенсационно проиграла российской теннисистке и выбыла из турнира в Боготе
12:07, 14 апреля 2016Другое
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Победительница матча Александра Панова находится во второй сотне рейтинга WTA.
Свитолина сенсационно проиграла россиянке / btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно уступила в первом раунде турнира WTA в колумбийской Боготе.
Свитолина проиграла россиянке Александре Пановой, которая в рейтинге WTA занимает 153-е место.
Счет матча - 1:2 (5:7, 6:1, 6:7)
Как ранее сообщал УНИАН, Элина Свитолина стала первой сеянной на турнире в Боготе.
Примечательно, что из-за соревнований в Колумбии Свитолина пропустит матч сборной Украины в Кубке Федерации против Аргентины, который пройдет 16-17 апреля в Буче (Киевская область).
На данный момент украинка занимает 16-й позицию рейтинга WTA.
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