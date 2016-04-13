Биатлонист Тищенко может избежать наказания за положительный тест на мельдоний - президент ФБУ Брынзак

В допинг-пробе украинского биатлониста Артема Тищенко было надейно всего 0,6 микрограмма мельдония и он может избежать наказания, заявил УНИАН президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

В случае с другой представительницей украинского биатлона - Ольгой Абрамовой, дисквалификация последует, так как ее показатели были значительно выше.

"Это отличная новость, думаю, что вопрос с Тищенко будет закрыт в ближайшее время. Что касается Абрамовой, то сейчас ей может грозить до двух лет дисквалификации, однако у нее есть смягчающие обстоятельства - астма и ряд других проблем по здоровью. Окончательное решение по ее вопросу отложено до сентября. Мы надеемся, что ее наказание будет минимально возможным - сократят до года. Тогда, уже в январе 2017-го она сможет вернуться в большой спорт", - отметил Брынзак.

Ранее сегодня стало известно, что содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление Международного антидопингового агентства (WADA).

"Случаи, когда в допинг-пробе содержание мельдония менее 1 микрограмма, и она взята до 1 марта 2016 года, сравнимы со случаями использования препарата до 1 января 2016 года, - говорится в заявлении. - Таким образом, допускается, что атлет не принимал препарат умышленно после его запрета".

Расследование будет продолжено в отношение тех спортсменов, которые признались в употреблении мельдония, или есть другое доказательство того, что они употребляли мельдоний 1 января и позднее, а также, если концентрация вещества превышает 15 микрограмм на миллилитр, что свидетельствует о недавнем применении мельдония, или концентрация находится между 1 и 15 микрограммами на миллилитр, а допинг тест был взят 1 марта 2016 года или позднее.

Время приема препарата спортсменами будет дополнительно изучено в тех случаях, если в допинг-пробах атлетов, сданных до 1 марта, содержание вещества мельдония составляет от 1 до 15 микрограмм на миллилитр, а также если концентрация вещества составляет менее 1 микрограмма на миллилитр в допинг-пробах, которые были взяты с 1 марта 2016 года. Решение по временной дисквалификации спортсменов в этих двух случаях остается за федерацией. Они имеют право либо оставить в силе временную дисквалификацию спортсменов до окончания исследований по времени выведения мельдония из организма, либо снять ее. Во втором случае спортсмен должен понимать, что если на основании исследований будет установлено, что он применял препарат 1 января или позднее, то все его результаты, показанные в период после снятия временной дисквалификации, могут быть аннулированы, а призовые должны быть возвращены.