Федерация стрельбы Украины не препятствует выступлению крымчанина Айвазяна на Играх в Рио под флагом России

В Федерации стрельбы Украины опровергли информацию российских СМИ о запрете крымскому спортсмену Артуру Айвазяну представлять Россию на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил УНИАН исполнительный директор организации Андрей Петросюк.

"Мы не препятствуем выступлению атлета в составе сборной РФ. Другое дело, что мы выставили свои требования к коллегам из Стрелкового союза России, которые должны были быть удовлетворены, но этого почему-то не происходит. Крымская федерация и спортшкола существовали за государственный счет - ФСУ и Минмолодьспорта. Оружие и экипировка были приобретены за госсредства Украины. И мы попросили россиян вернуть оружие, которое было зарегестрировано в милиции - четыре малокалиберные винтовки. В переписке с руководителем российской организации Владимиром Лисиным нас заверили, что проблем с этим не будет. К сожалению, на практике никто ничего не делает, оружие нам не возвращают", - отметил Петросюк.

Также он отметил, что в качестве альтернативы украинская сторона предлагала россиянам приобрести для сборной Украины четыре новые немецкие винтовки Walther. Но и это предложение осталось без ответа.

"Мы ни в коем случае не препятствовали переходу спортсмена. Более того, эта позиция была согласована с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой. Мы даже не выдвигали дополнительных условий. Хотя, матчасть крымской школы - экипировка, форма и т.д., стоит приблизительно около 100 тыс. евро.", - добавил Петросюк.

"Почему Айвазян обвиняет нас? Видимо, ему не рассказывают о переписке двух федераций. Либо подают искаженную информацию. Моральная сторона вопроса - другое дело. Айвазяна олимпийским чемпионом все-таки сделала Украина, где у него была уникальная винтовка, сделанная специально под него. Но, это уже к спортсмену вопрос", - подытожил исполнительный директор ФСУ.

Ранее РИА-Крым сообщило о том, что Олимпийский чемпион 2008 года, стрелок из Крыма Артур Айвазян не будет в этом году представлять Россию на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

По словам спортсмена, после того, как он решил выступать под флагом России, украинская сторона подала протест, лишив его права участвовать в международных соревнованиях в течение трех лет. Сейчас Айвазян продолжает тренироваться, выезжать на сборы, но выступает только на российских соревнованиях.

Карантин закончится для спортсмена осенью 2016 года, так как последний раз он представлял Украину в финале Кубка мира в ноябре 2013 года.