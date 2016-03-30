В Днепропетровске состоится полумарафон Dnipro Half Marathon 2016

Dnipro Half Marathon 2016 станет частью беговой лиги Run Ukraine League, в календаре которой в нынешнем году году восемь беговых событий в Киеве, Днепропетровске, Львове и Одессе, сообщили УНИАН в оргкомитете соревнований.

Идеально ровный рельеф маршрута прекрасно подходит для установления личных рекордов.

"Кроме популяризации здорового образа жизни, такие события влияют на инвестиционную привлекательность Днепропетровска. Это привлекает тысячи людей. Нам пока не сравниться с Парижским или Берлинский марафоном. Но если нам удастся привлечь 2,5 тысячи спортсменов со всей Украины и около 8000 зрителей, то для городской инфраструктуры - гостиницы, такси, рестораны - это очень значительная подмога ", - отметил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

Главным амбассадором мероприятия стала жена мэра Днепропетровска - Марина Филатова, 2 апреля она примет участие в Парижском марафоне, а уже 22 мая будет бежать полумарафон в родном городе.

"У Днепропетровского полумарафона прекрасная возможность стать самым быстрым забегом в Украине - маршрут получился очень ровный. Здесь прекрасная набережная, красивый мост - они станут яркими дополнениями забега. Я хочу поблагодарить администрацию города за активную поддержку, за то, что откликнулись на наше предложение провести полумарафон. Очень приятно, что у города есть своя стратегия развития спорта «Днепр - спортивная столица Украины - таким образом мы совместим наши усилия и вместе будем творить спортивное настоящее. Спасибо за открытость и прогрессивность нынешней команды города, а особенно - Борису Филатову, который возглавил организационный комитет Dnipro Half Marathon 2016. Надеюсь, что уже в следующем году два берега Днепра соединят полноценный марафон", - отметил генеральный директор компании "Run Ukraine "Дмитрий Черницкий.

Призовой фонд полумарафон составляет 23 000 грн. Победители забега на 21 км среди мужчин и женщин получат по 5000 грн.

В программе события 4 взрослых забеги: 21,0975, 10, 5 и 2 км, а также три детские дистанции 1000, 500 и 100 метров.