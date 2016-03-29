В Киеве почтили отечественных фехтовальщиков, которые внесены в "Зал славы" Международной федерации фехтования

В список вошли Олимпийские чемпионы и призеры – Григорий Крисс, Владимир Смирнов, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан, Сергей Голубицкий и Виктор Путятин, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Заслуженные награды легендарным личностям вручил президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка и президент Национальной федерации фехтования Украины Павел Гайдай.

Получить награды Сергея Голубицкого и Владимира Смирнова пришли их родные – мать Галина Голубицкая и жена Эмма Смирнова с внуком соответственно.

«Это шесть украинских спортсменов, сделавших неоценимый вклад в развитие не только отечественного, но и мирового фехтования, которые всю свою жизнь преданы любимому делу – этому замечательному виду спорта. Подобные международные признания имеют огромное значение для украинского спорта. Это свидетельство высокой оценки мирового спортивного сообщества профессионализма и мастерства наших спортсменов», - сказал Сергей Бубка.

Главный олимпиец Украины выразил уверенность, что славные и красивые традиции фехтования в Украине будут продолжены и приумножены.

В мероприятии также приняли участие член президиума НФФУ Сергей Мищенко и основатель благотворительного фонда Владимира Смирнова Владимир Миронюк.

«Украинское фехтование богатое выдающимися спортсменами, которые переписали историю не только отечественного, но и мирового фехтования. Мы гордимся вашими выдающимися достижениями и искренне благодарны каждому из вас», - сказал во время мероприятия Павел Гайдай.

Отметим, что шестерка прославленных украинских спортсменов - это одно из самых мощных представительств в «Зале славы» среди 146 выдающихся фехтовальщиков мира.

Одним из критериев для включения в «Зал славы» является золотая олимпийская медаль или несколько серебряных, бронзовых наград Игр. Кроме этого, спортсмен должен на протяжении всей своей карьеры проявлять настоящую преданность фехтованию, плодотворно и много работать для распространения идеалов олимпизма, благородства в спорте и быть образцом для молодого поколения.