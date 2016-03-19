Запорожский "Мотор" проиграл первый матч 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов

В Броварах (Киевская обл.) завершился первый матч 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов, в котором чемпион Украины запорожский "Мотор" принимал венгерский "Веспрем" и проиграл со счетом 24:29.

Игра проходила в равной борьбе только в первом тайме, которую "Мотор" смог свести вничью - 12:12. После чего более опытные и обладающие высоким классом игроки венгерской команды захватили преимущество. В середине второй 30-минутки "Веспрем" достиг преимущества в пять голов и сохранил лидерство до конца матча.

Лучшим игроком в составе хозяев площадки стал российский легионер украинского клуба Игорь Сорока, на счету которого 7 голов.

Ответный матч пройдет в Венгрии 26 мая.

Победитель по сумме двух игр попадет в четвертьфинал самого престижного гандбольного еврокубка - восьмерку сильнейших клубных команд Европы. В ответном матче украинской команде нужно будет выигрывать с разницей в 6 мячей, чтобы опасть в четвертьфинал.