Строительство олимпийских объектов Игр в Пхенчхане-2018 идет по графику

Инспекторы отметили, что южнокорейский город движется в правильном направлении и темпы подготовки к самым главным стартам четырехлетия ускорились.

Председатель Координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг выразила удовлетворение ходом строительства на местах проведения соревнований и поздравила организаторов Игр с успешными тестовыми соревнованиями.

Первые раунды последних тестовых соревнований - Альпийский Кубок мира, Кубок мира по сноубордингу и Кубок мира по фристайлу – получили положительные отзывы от спортсменов и технических экспертов.

В следующем зимнем сезоне планируется проведение 24 тестовых соревнований.

«Еще много работы нужно сделать, но Пхенчхан-2018 находится на верном пути, чтобы подготовить замечательные Олимпийские игры для Кореи и мира. Мы довольны тем, что увидели и о чем услышали во время нашего визита», - прокомментировала Гунилла Линдберг.

Во время трехдневного визита члены Координационной комиссии осмотрели все спортивные места, а также обсудили с Оргкомитетом Игр организационные вопросы. Визит Комиссии подтвердил, что строительство ледовой арены и других спортивных сооружений идет по графику.