Строительство олимпийских объектов Игр в Пхенчхане-2018 идет по графику
Координационная комиссия Международного Олимпийского Комитета (МОК) по подготовке и проведению XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в шестой раз посетила столицу соревнований – Пхенчхан.
Инспекторы отметили, что южнокорейский город движется в правильном направлении и темпы подготовки к самым главным стартам четырехлетия ускорились.
Председатель Координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг выразила удовлетворение ходом строительства на местах проведения соревнований и поздравила организаторов Игр с успешными тестовыми соревнованиями.
Первые раунды последних тестовых соревнований - Альпийский Кубок мира, Кубок мира по сноубордингу и Кубок мира по фристайлу – получили положительные отзывы от спортсменов и технических экспертов.
В следующем зимнем сезоне планируется проведение 24 тестовых соревнований.
«Еще много работы нужно сделать, но Пхенчхан-2018 находится на верном пути, чтобы подготовить замечательные Олимпийские игры для Кореи и мира. Мы довольны тем, что увидели и о чем услышали во время нашего визита», - прокомментировала Гунилла Линдберг.
Во время трехдневного визита члены Координационной комиссии осмотрели все спортивные места, а также обсудили с Оргкомитетом Игр организационные вопросы. Визит Комиссии подтвердил, что строительство ледовой арены и других спортивных сооружений идет по графику.