Вражеский снаряд попал в дом, где была Екатерина Дяченко.

В Мариуполе рашисты продолжают обстрелы и бомбардировки, в результате одной из них погибла 11-летняя украинская гимнастка Екатерина Дяченко. Девочка была в доме, куда попал вражеский снаряд.

Ее тело нашли под завалами дома. О смерти Кати сообщила в Instagram тренер девочки по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова.

"Этому может быть оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбки миру. В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этим злодеяниям, найдется место в аду. И как можно быстрее", - написала тренер в соцсетях.

Добавим, что Мариуполь уже несколько недель находится в блокаде без света, воды и отопления - оккупанты его стирают с лица земли.

Вас также могут заинтересовать новости: