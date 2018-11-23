Британский гимнаст установил рекорд Гиннеса по сальто на перекладине (видео)
18:13, 23 ноября 2018Другое
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Уотсону удалось пролететь в воздухе с одной перекладины на другую 5,87 метра.
Уотсон установил новый мировой рекорд / facebook.com
Гимнаст из британского Лидса Эшли Уотсон установил мировой рекорд Гиннеса по длине перелете сальто назад на перекладине.
Уотсону удалось пролететь в воздухе с одной перекладины на другую 5,87 метра. Его рекорд официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннеса и независимые свидетели и эксперт, сообщает Громадське.
Отметим, что рекордсмен с 15 лет выступает за сборную Великобритании по гимнастике.
Он рассказал, что для установления рекорда ему понадобилось 8 попыток.
«Я сделал это уже во время шестой попытки, но я немного согнул ноги, поэтому не мог позволить попасть на этом видео», — сказал спортсмен.
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