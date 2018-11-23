Британский гимнаст установил рекорд Гиннеса по сальто на перекладине (видео)

Уотсону удалось пролететь в воздухе с одной перекладины на другую 5,87 метра.

Гимнаст из британского Лидса Эшли Уотсон установил мировой рекорд Гиннеса по длине перелете сальто назад на перекладине.

Уотсону удалось пролететь в воздухе с одной перекладины на другую 5,87 метра. Его рекорд официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннеса и независимые свидетели и эксперт, сообщает Громадське.

Отметим, что рекордсмен с 15 лет выступает за сборную Великобритании по гимнастике.

Он рассказал, что для установления рекорда ему понадобилось 8 попыток.

«Я сделал это уже во время шестой попытки, но я немного согнул ноги, поэтому не мог позволить попасть на этом видео», — сказал спортсмен.