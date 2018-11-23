цей матеріал доступний українською

Британский гимнаст установил рекорд Гиннеса по сальто на перекладине (видео)

18:13, 23 ноября 2018
Другое
283 0
Уотсон установил новый мировой рекорд / facebook.com

Уотсону удалось пролететь в воздухе с одной перекладины на другую 5,87 метра. Его рекорд официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннеса и независимые свидетели и эксперт, сообщает Громадське.

Отметим, что рекордсмен с 15 лет выступает за сборную Великобритании по гимнастике.

Он рассказал, что для установления рекорда ему понадобилось 8 попыток.

«Я сделал это уже во время шестой попытки, но я немного согнул ноги, поэтому не мог позволить попасть на этом видео», — сказал спортсмен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Великобритания#рекорд#спортивная гимнастика#Книга рекордов Гиннеса