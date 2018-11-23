Китаянка Цзюй Вэньцзюнь выиграла титул чемпионки мира по шахматам

Шахматистка из Поднебесной на тай-брейке выиграла финальный матч ЧМ-2018 у экс-украинки Екатерины Лагно, представляющей Россию.

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин, где в финальном матче китаянка Ю Веньюн оказалась сильнее Екатерины Лагно из России.

Матч завершился со счетом 5:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Любопытно, что Лагно, родившаяся во Львове и до 2014 года представлявшая Украину, была буквально в полушаге от завоевания титула чемпионки мира. В четырех основных партиях она дважды сыграли вничью черными, а между этими партиями выиграла белыми и вела в счете 2:1. Но, вчера, в заключительной партии с классическим контролем времени, она белыми уступила сопернице - 2:2.

В сегодняшних двух блиц-партиях соперницы разошлдись миром - 3:3, а в двух супер-блицах китаянка была сильнее и белыми, и черными фигурами - 5:3.

Таким образом, Цзюй Вэньцзюнь завоевала титул чемпионки мира став сильнейшей шахматисткой мира на данный момент.