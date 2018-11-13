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Сестры Музычук поборятся за путевку в полуфинал чемпионата мира на тай-брейке

20:48, 13 ноября 2018
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Анна Музычук дважды сыграла вничью с Александрой Костенюк из России / ugra2018.fide.com

В Ханты-Мансийске (Россия) завершились основные партии матчей 1/4 финала  чемпионата мира по шахматам среди женщин, по итогам которых Анна и Мария Музычук свели свои матчи вничью и сыграют дополнительные партии - тай-брейк.

Оба матча были завершены со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований

Анна Музычук свела две партии с Александрой Костенюк из России вничью.

В свою очередь, Мария проиграла накануне первую партию белыми фигурами Жансае Абдумалик из Казахстана. Но, сегодня сукмела обыграть соперницу черными и сравняла счет — 1:1.

По итогам основных партий в полуфинал вышли экс-украинка, представляющая Россию, Екатерина Лагно и китаянка Ю Веньюн.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в России с 1 по 25 ноября.

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Теги: #шахматы#сборная Украины#чемпионат мира#Анна Музычук